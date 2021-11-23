Сегодня, 23 ноября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 185 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать запутанное убийство. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 185 серии

В съемной квартире найдено тело 16-летней Алисы. Почему юная девушка арендовала квартиру почасово?

Жертва одета в слишком откровенное белье, как для подростка. А в ее вещах детективы находят большую сумму денег и множество БДСМ-игрушек.

Что рассказала детективам мама Алисы?

Может быть, один из клиентов девушки убил ее, чтобы та не рассказала о его сексуальном влечении к подросткам?

Или, может, с убийством связан кто-то из семьи?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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