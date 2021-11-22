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«Слід»: чим зацікавить 184 серія детективного серіалу

22.11.2021

Сьогодні, 22 листопада, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 184 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть моторошне вбивство. Усі деталі читайте в матеріалі.

Слід

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 184 серії

  • На парковці ресторану вбито дочку депутата 22-річну Анну Сипень, якій злочинець завдав чотири удари цеглиною по голові.
  • Під час візиту до закладу детективи ОСА виявляють, що хтось зі співробітників «злив» речові докази за великі гроші.
  • Навіщо офіціант продав єдиний доказ убивства, і кому він потрапив до рук?
  • Як журналіст видання «Ревізія» Денис Лохматий дізнався про подію?
  • Що з’ясували співробітники ОСА? Хто насправді журналіст, і навіщо йому відео? Він пов’язаний з убивством?
  • Невже сам убивця викупив запис, адже на ньому зафіксовано його злочин?
  • Убивство Анни пов’язане з роботою батька, чи вона стала випадковою жертвою безглуздої жорстокості?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 184 серія детективного серіалу

Серіал Слід 184 серія на сайті СТБ вже 22.11.2021. Про що сюжет сто вісімдесят четвертої серії серіалу Слід – опис. Слід 184 серія 22.11.2021 – огляд.

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