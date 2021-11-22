Сьогодні, 22 листопада, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 184 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть моторошне вбивство. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 184 серії

На парковці ресторану вбито дочку депутата 22-річну Анну Сипень, якій злочинець завдав чотири удари цеглиною по голові.

Під час візиту до закладу детективи ОСА виявляють, що хтось зі співробітників «злив» речові докази за великі гроші.

Навіщо офіціант продав єдиний доказ убивства, і кому він потрапив до рук?

Як журналіст видання «Ревізія» Денис Лохматий дізнався про подію?

Що з’ясували співробітники ОСА? Хто насправді журналіст, і навіщо йому відео? Він пов’язаний з убивством?

Невже сам убивця викупив запис, адже на ньому зафіксовано його злочин?

Убивство Анни пов’язане з роботою батька, чи вона стала випадковою жертвою безглуздої жорстокості?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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