«Слід»: чим зацікавить 184 серія детективного серіалу
22.11.2021
Сьогодні, 22 листопада, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 184 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть моторошне вбивство. Усі деталі читайте в матеріалі.
Більше на тему: «Слід»: 183 серія дивитися онлайн
«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.
Серіал «Слід» ― сюжет 184 серії
- На парковці ресторану вбито дочку депутата 22-річну Анну Сипень, якій злочинець завдав чотири удари цеглиною по голові.
- Під час візиту до закладу детективи ОСА виявляють, що хтось зі співробітників «злив» речові докази за великі гроші.
- Навіщо офіціант продав єдиний доказ убивства, і кому він потрапив до рук?
- Як журналіст видання «Ревізія» Денис Лохматий дізнався про подію?
- Що з’ясували співробітники ОСА? Хто насправді журналіст, і навіщо йому відео? Він пов’язаний з убивством?
- Невже сам убивця викупив запис, адже на ньому зафіксовано його злочин?
- Убивство Анни пов’язане з роботою батька, чи вона стала випадковою жертвою безглуздої жорстокості?
Більше на тему: Як знімають детективний серіал «Слід»
У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.
Video: «Слід»: чим зацікавить 184 серія детективного серіалу
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+