Сегодня, 22 ноября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 184 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать жуткое убийство. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 184 серии

На парковке ресторана убита дочь депутата 22-летняя Анна Сипень, которой преступник нанес четыре удара кирпичом по голове.

Во время визита в заведение детективы ОСА обнаруживают, что кто-то из сотрудников «слил» вещдоки за большие деньги.

Зачем официант продал единственное доказательство убийства, и кому оно попало в руки?

Как журналист издания «Ревизия» Денис Лохматый узнал о происшествии?

Что выяснили сотрудники ОСА? Кто на самом деле журналист, и для чего ему видео? Он связан с убийством?

Неужели сам убийца выкупил запись, ведь на ней запечатлено его преступление?

Связано ли убийство Анны с работой отца, или она стала случайной жертвой бессмысленной жестокости?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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