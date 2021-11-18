Сьогодні, 18 листопада, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 183 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть моторошне вбивство. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 183 серії

На дні озера поліцейські водолази виявляють моторошну знахідку ― хтось помістив труп дівчини в гумовий човен і залив його бетоном.

Як криміналістам вдалося звільнити тіло, і що вони виявили?

Також у бетоні детективи знаходять пістолет, з якого, ймовірно, і було вбито дівчину.

Що особливого в пістолеті? І чому до цієї історії причетна лейтенант поліції Марина Лаврушко?

До кого ОСА звертається після ідентифікації жертви?

Хто і для чого вбив дівчину?

Чому вбивця вибрав такий складний спосіб позбутися тіла? Це спритні злочинці чи хтось із колег, який чогось боявся?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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