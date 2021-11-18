Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Слід»: чем заинтересует 183 серия детективного сериала

18.11.2021

Сегодня, 18 ноября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 183 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать жуткое убийство. Все детали читайте в материале. 

Слід - 183 серия

Больше по теме: «Слід»: 182 серия смотреть онлайн

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 183 серии

  • На дне озера полицейские водолазы обнаруживают жуткую находку ― кто-то поместил труп девушки в резиновую лодку и залил его бетоном.
  • Как криминалистам удалось освободить тело, и что они обнаружили?
  • Также в бетоне детективы находят пистолет, из которого, вероятно, и была убита девушка.
  • Что особенного в пистолете? И почему к этой истории имеет отношение лейтенант полиции Марина Лаврушко?
  • К кому ОСА обращается после идентификации жертвы?
  • Кто и зачем убил девушку?
  • Почему убийца выбрал такой сложный способ избавиться от тела? Это ловкие преступники или кто-то из коллег, который чего-то боялся?

Больше по теме: Как снимают детективный сериал «Слід»

В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 183 серия детективного сериала

Сериал Слід 183 серия на сайте СТБ уже 18.11.2021. О чем сюжет сто восемьдесят третьей серии сериала Слід – описание. Слід 183 серия 18.11.2021 – обзор.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить