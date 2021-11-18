Сегодня, 18 ноября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 183 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать жуткое убийство. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 183 серии

На дне озера полицейские водолазы обнаруживают жуткую находку ― кто-то поместил труп девушки в резиновую лодку и залил его бетоном.

Как криминалистам удалось освободить тело, и что они обнаружили?

Также в бетоне детективы находят пистолет, из которого, вероятно, и была убита девушка.

Что особенного в пистолете? И почему к этой истории имеет отношение лейтенант полиции Марина Лаврушко?

К кому ОСА обращается после идентификации жертвы?

Кто и зачем убил девушку?

Почему убийца выбрал такой сложный способ избавиться от тела? Это ловкие преступники или кто-то из коллег, который чего-то боялся?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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