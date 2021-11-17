Сьогодні, 17 листопада, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 182 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть заплутану справу. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 182 серії

У лісі виявлено два тіла, у різний час і в різних місцях. Але спільне у них одне ― стекли кров’ю в капкані.

Що ще спільного у виконроба Ламаріна та голови будівельної фірми Оксани Фельорко?

Експерти констатували травми і пояснили, що обоє загинули в муках.

Слідчі знаходять зв’язок між загиблими ― вони нещодавно підрядилися на одну роботу.

Що розповіла на допиті подруга загиблої журналістка Юлія Майорова?

В Оксани були вороги, а виконроб потрапив під руку? Чи Юлія намагається знайти крайнього і збити слідство зі сліду?

Що виявляють детективи ОСА після перевірки браконьєрів, які раніше полювали на місці спорудження санаторію?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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