Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Слід»: чим зацікавить 182 серія детективного серіалу

17.11.2021

Сьогодні, 17 листопада, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 182 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть заплутану справу. Усі деталі читайте в матеріалі.

Слід 182

Більше на тему: «Слід»: 181 серія дивитися онлайн

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 182 серії

  • У лісі виявлено два тіла, у різний час і в різних місцях. Але спільне у них одне ― стекли кров’ю в капкані.
  • Що ще спільного у виконроба Ламаріна та голови будівельної фірми Оксани Фельорко?
  • Експерти констатували травми і пояснили, що обоє загинули в муках.
  • Слідчі знаходять зв’язок між загиблими ― вони нещодавно підрядилися на одну роботу.
  • Що розповіла на допиті подруга загиблої журналістка Юлія Майорова?
  • В Оксани були вороги, а виконроб потрапив під руку? Чи Юлія намагається знайти крайнього і збити слідство зі сліду?
  • Що виявляють детективи ОСА після перевірки браконьєрів, які раніше полювали на місці спорудження санаторію?

Більше на тему: Як знімають детективний серіал «Слід»

У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 182 серія детективного серіалу

Серіал Слід 182 серія на сайті СТБ вже 17.11.2021. Про що сюжет сто вісімдесят другої серії серіалу Слід – опис. Слід 182 серія 17.11.2021 – огляд.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send