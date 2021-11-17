Сегодня, 17 ноября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 182 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать запутанное дело. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 182 серии

В лесу обнаружены два тела, в разное время и в разных местах. Но общее у них одно ― истекли кровью в капкане.

Что еще общего у прораба Ламарина и главы строительной фирмы Оксаны Фелёрко?

Эксперты констатировали травмы и объяснили, что оба погибли в муках.

Следователи находят связь между погибшими ― они недавно подрядились на одну работу.

Что рассказала на допросе подруга погибшей журналистка Юлия Майорова?

У Оксаны были враги, а прораб попался под руку? Или Юлия старается найти крайнего и сбить следствие со следа?

Что обнаруживают детективы ОСА после проверки браконьеров, которые ранее охотились на месте постройки санатория?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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