Сьогодні, 16 листопада, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 181 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть заплутане вбивство. Усі деталі читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Слід»: 180 серія дивитися онлайн

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 181 серії

Після святкування 18-річчя бездиханне тіло іменинника Луки виявляють у його ж оселі.

Що знаходять детективи в його квартирі?

Яку версію перевіряють Гайворон і Червона?

Про що розповів ОСА місцевий дільничний?

Судмедекспертиза виявляє, що хлопець помер від отруєння газом. Але в його квартирі і плита, і духовка електричні. Куди приводять детективів сліди газу?

Де ж місце смерті Луки? Навіщо хтось спеціально отруїв хлопця?

Більше на тему: Як знімають детективний серіал «Слід»

У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 181 серія детективного серіалу Серіал Слід 181 серія на сайті СТБ вже 16.11.2021. Про що сюжет сто вісімдесят першої серії серіалу Слід – опис. Слід 181 серія 16.11.2021 – огляд.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.