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«Слід»: чим зацікавить 181 серія детективного серіалу

16.11.2021

Сьогодні, 16 листопада, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 181 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть заплутане вбивство. Усі деталі читайте в матеріалі.

Слід 181

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 181 серії

  • Після святкування 18-річчя бездиханне тіло іменинника Луки виявляють у його ж оселі.
  • Що знаходять детективи в його квартирі?
  • Яку версію перевіряють Гайворон і Червона?
  • Про що розповів ОСА місцевий дільничний?
  • Судмедекспертиза виявляє, що хлопець помер від отруєння газом. Але в його квартирі і плита, і духовка електричні. Куди приводять детективів сліди газу?
  • Де ж місце смерті Луки? Навіщо хтось спеціально отруїв хлопця?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 181 серія детективного серіалу

Серіал Слід 181 серія на сайті СТБ вже 16.11.2021. Про що сюжет сто вісімдесят першої серії серіалу Слід – опис. Слід 181 серія 16.11.2021 – огляд.

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