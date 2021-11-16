Сегодня, 16 ноября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 181 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать запутанное дело. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 181 серии

После празднования 18-летия бездыханное тело именинника Луки обнаруживают в его же доме.

Что находят детективы в его квартире?

Какую версию проверяют Гайворон и Червона?

О чем рассказал ОСА местный участковый?

Судмедэкспертиза обнаруживает, что парень умер от отравления газом. Но в его квартире и плита, и духовка ― электрические. Куда приводят детективов следы газа?

Где же место смерти Луки? Зачем кто-то специально отравил парня?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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