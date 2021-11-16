Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Слід»: чем заинтересует 181 серия детективного сериала

16.11.2021

Сегодня, 16 ноября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 181 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать запутанное дело. Все детали читайте в материале. 

Слід 181

Больше по теме: «Слід»: 180 серия смотреть онлайн

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 181 серии

  • После празднования 18-летия бездыханное тело именинника Луки обнаруживают в его же доме.
  • Что находят детективы в его квартире?
  • Какую версию проверяют Гайворон и Червона?
  • О чем рассказал ОСА местный участковый?
  • Судмедэкспертиза обнаруживает, что парень умер от отравления газом. Но в его квартире и плита, и духовка ― электрические. Куда приводят детективов следы газа?
  • Где же место смерти Луки? Зачем кто-то специально отравил парня?

Больше по теме: Как снимают детективный сериал «Слід»

В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 181 серия детективного сериала

Сериал Слід 181 серия на сайте СТБ уже 16.11.2021. О чем сюжет сто восемьдесят первой серии сериала Слід – описание. Слід 181 серия 16.11.2021 – обзор.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить