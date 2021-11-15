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«Слід»: чим зацікавить 180 серія детективного серіалу

15.11.2021

Сьогодні, 15 листопада, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 180 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції шукатимуть серійного ґвалтівника. Усі деталі читайте в матеріалі.

Слід 180

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 180 серії

  • У місті з’явився ґвалтівник, який за останні п’ять днів скоїв п’ять зґвалтувань.
  • Між жертвами немає зв’язку: усі вони молоді дівчата, які не знайомі між собою і проживають у різних районах міста.
  • З шостою жертвою збоченця трапилося непередбачуване ― вона була вбита, бо чинила опір ґвалтівникові. Що криміналісти знаходять на її тілі?
  • Тим часом у поліції переполох ― ОСА розслідує вбивство експерта-криміналіста Добриніна, чиє тіло знайшов його стажер.
  • Невже ці справи можуть бути пов’язані між собою?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 180 серія детективного серіалу

Серіал Слід 180 серія на сайті СТБ вже 15.11.2021. Про що сюжет сто вісімдесятої серії серіалу Слід – опис. Слід 180 серія 15.11.2021 – огляд.

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