Сьогодні, 15 листопада, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 180 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції шукатимуть серійного ґвалтівника. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 180 серії

У місті з’явився ґвалтівник, який за останні п’ять днів скоїв п’ять зґвалтувань.

Між жертвами немає зв’язку: усі вони молоді дівчата, які не знайомі між собою і проживають у різних районах міста.

З шостою жертвою збоченця трапилося непередбачуване ― вона була вбита, бо чинила опір ґвалтівникові. Що криміналісти знаходять на її тілі?

Тим часом у поліції переполох ― ОСА розслідує вбивство експерта-криміналіста Добриніна, чиє тіло знайшов його стажер.

Невже ці справи можуть бути пов’язані між собою?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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