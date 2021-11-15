Сегодня, 15 ноября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 180 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут искать серийного насильника. Все детали читайте в материале.

Больше по теме: «Слід»: 179 серия смотреть онлайн

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 180 серии

В городе объявился насильник, который за последние пять дней совершил пять изнасилований.

Жертв маньяка ничто не связывает: все они молодые девушки, которые не знакомы между собой и проживают в разных районах города.

С шестой жертвой извращенца случилось непредвиденное ― она была убита, так как сопротивлялась насильнику. Что криминалисты находят на ее теле?

Тем временем в полиции переполох ― ОСА расследует убийство эксперта-криминалиста Добрынина, чье тело нашел его стажер.

Неужели эти дела могут быть связаны между собой?

Больше по теме: Как снимают детективный сериал «Слід»

В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 180 серия детективного сериала Сериал Слід 180 серия на сайте СТБ уже 15.11.2021. О чем сюжет сто восьмидесятой серии сериала Слід – описание. Слід 180 серия 15.11.2021 – обзор.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.