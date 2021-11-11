Сьогодні, 11 листопада, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 178 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть смерть одного дуже чесного бізнесмена. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 179 серії

Загинув впливовий бізнесмен Антон Чесний. Обгоріле тіло чоловіка було знайдено в його квартирі.

Навіщо вбивця спочатку завдав жертві ножового удару в серце, а потім облив тіло бензином і підпалив?

Що виявила Небесна під час огляду тіла?

Звідки опіки на тілі загиблого ― невже вони завдані за життя і жертву катували?

Кому чоловік перейшов дорогу? Конкурентам, друзям чи колишнім коханим жінкам?

Що знаходять у Чесного вдома під час обшуку? Навіщо йому в підвалі червона кімната для БДСМ і камера навпроти неї?

На кухні в мікрохвильовій печі спалені карти пам’яті. Невже бізнесмена вбили за компромат? З ким він знімав свої порноролики?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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