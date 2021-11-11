Сегодня, 11 ноября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 179 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать смерть очень честного бизнесмена. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 179 серии

Погиб влиятельный бизнесмен Антон Честный. Обгоревшее тело мужчины было найдено в его же квартире.

Зачем убийца сначала нанес жертве ножевой удар в сердце, затем облил тело бензином и поджег?

Что обнаружила Небесная при осмотре тела?

Откуда ожоги на теле погибшего ― неужели они нанесены при жизни и жертву пытали?

Кому мужчина перешел дорогу? Конкурентам, друзьям или бывшим любимым женщинам?

Что находят у Честного дома при обыске? Зачем ему в подвале красная комната для БДСМ и камера напротив нее?

На кухне в микроволновке сожжены карты памяти. Неужели бизнесмена убили за компромат? С кем же он снимал свои порноролики?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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