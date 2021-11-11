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«Слід»: чем заинтересует 179 серия детективного сериала

11.11.2021

Сегодня, 11 ноября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 179 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать смерть очень честного бизнесмена. Все детали читайте в материале. 

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 179 серии

  • Погиб влиятельный бизнесмен Антон Честный. Обгоревшее тело мужчины было найдено в его же квартире.
  • Зачем убийца сначала нанес жертве ножевой удар в сердце, затем облил тело бензином и поджег?
  • Что обнаружила Небесная при осмотре тела?
  • Откуда ожоги на теле погибшего ― неужели они нанесены при жизни и жертву пытали?
  • Кому мужчина перешел дорогу? Конкурентам, друзьям или бывшим любимым женщинам?
  • Что находят у Честного дома при обыске? Зачем ему в подвале красная комната для БДСМ и камера напротив нее?
  • На кухне в микроволновке сожжены карты памяти. Неужели бизнесмена убили за компромат? С кем же он снимал свои порноролики?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 179 серия детективного сериала

Сериал Слід 179 серия на сайте СТБ уже 11.11.2021. О чем сюжет сто семьдесят девятой серии сериала Слід - описание. Слід 179 серия 11.11.2021 - обзор.

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