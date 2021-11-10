Сьогодні, 10 листопада, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 178 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть смерть матері-одиначки. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 178 серії

Хтось убив матір-одиначку Наталю Сахно. На її тілі ― численні колоті рани.

Що виявили експерти під час аналізу крові жертви?

Чому вбивство скоєно таким дивним способом ― дитячим циркулем і в непритомному стані?

Співробітники ОСА з’ясували, що загибла переконала кожного зі своїх трьох колишніх коханців у тому, що він є батьком її хворого сина, та отримувала гроші на лікування від них. Невже хтось із чоловіків дізнався правду і вирішив помститися за брехню?

Чи все ж таки справа в іншому? Яка інформація спливла про Наталю після допиту коханців?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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