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«Слід»: чим зацікавить 178 серія детективного серіалу

10.11.2021

Сьогодні, 10 листопада, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 178 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть смерть матері-одиначки. Усі деталі читайте в матеріалі.

Слід 178

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 178 серії

  • Хтось убив матір-одиначку Наталю Сахно. На її тілі ― численні колоті рани.
  • Що виявили експерти під час аналізу крові жертви?
  • Чому вбивство скоєно таким дивним способом ― дитячим циркулем і в непритомному стані?
  • Співробітники ОСА з’ясували, що загибла переконала кожного зі своїх трьох колишніх коханців у тому, що він є батьком її хворого сина, та отримувала гроші на лікування від них. Невже хтось із чоловіків дізнався правду і вирішив помститися за брехню?
  • Чи все ж таки справа в іншому? Яка інформація спливла про Наталю після допиту коханців?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 178 серія детективного серіалу

Серіал Слід 178 серія на сайті СТБ вже 10.11.2021. Про що сюжет сто сімдесят восьмої серії серіалу Слід – опис. Слід 178 серія 10.11.2021 – огляд.

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