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«Слід»: чем заинтересует 178 серия детективного сериала

10.11.2021

Сегодня, 10 ноября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 178 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать убийство матери-одиночки. Все детали читайте в материале. 

Слід 178

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 178 серии

  • Кто-то убил мать-одиночку Наталью Сахно. На ее теле ― многочисленные колотые раны.
  • Что обнаружили эксперты во время анализа крови жертвы?
  • Почему убийство совершено таким странным способом ― детским циркулем и в бессознательном состоянии?
  • Сотрудники ОСА выяснили, что погибшая убедила каждого из троих своих бывших любовников в том, что он является отцом ее больного сына, и получала деньги на лечение от них. Неужели кто-то из мужчин узнал правду и решил отомстить за вранье?
  • Или все же дело в другом? Какая информация всплыла о Наталье после допроса любовников?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 178 серия детективного сериала

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