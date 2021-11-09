Сьогодні, 9 листопада, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 177 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть смерть лікаря. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 177 серії

У провінційному містечку у власному кабінеті застрелили провідного сомнолога Андрія Гранича. Кому взагалі знадобилося вбивати лікаря, який вивчає сон?

Чому першим підозрюваним став зять загиблого ― Микита Собко?

Невже Гранич ставив досліди на рідній доньці? Її важка форма сомнамбулізму ― наслідок дослідів, чи батько намагався їй допомогти?

Співробітники намагаються викликати на допит Максима Гранича, сина загиблого. Але чоловік дивно поводиться: приховує своє місцезнаходження і телефонує з невідомих номерів.

Невже Максим убив батька заради спадщини?

Чи Гранич дізнався щось зайве під час роботи з клієнтами?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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