Сегодня, 9 ноября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 177 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать убийство доктора. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 177 серии

В провинциальном городке в собственном кабинете застрелили ведущего сомнолога Андрея Гранича. Кому вообще понадобилось убивать изучающего сон доктора?

Почему первым подозреваемым стал зять погибшего – Никита Собко?

Неужели Гранич проводил опыты на родной дочери? Ее тяжелая форма сомнамбулизма ― следствие опытов, или отец пытался ей помочь?

Сотрудники пытаются вызвать на допрос Максима Гранича, сына погибшего. Но мужчина странно ведет себя: скрывает свое местонахождение и звонит с неизвестных номеров.

Неужели Максим убил отца ради наследства?

Или Гранич узнал что-то лишнее во время работы с клиентами?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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