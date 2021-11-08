Сьогодні, 8 листопада, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 176 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть загибель дівчинки в таборі. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 176 серії

Невідомий виклав в інтернет моторошне відео, на якому з вікна будівлі дитячого спортивного табору падає дівчинка.

Чому сталася трагедія? Детективи виявляють, що справу одразу закрили. У чому проблема?

Що сказано у звітах судмедексперта у справі про смерть дівчинки ― Арини?

Що видно в ролику, який опублікували в мережі? Що розповів вихователь табору детективам?

Чому загибла дівчинка тоді посварилася із сусідками? Чому вони були в іншій кімнаті?

Можливо, хтось із дітей хотів налякати Арину, але не сподівався, що від страху вона полізе у вікно?

Може, насправді ця справа пов’язана з чимось страшнішим, ніж здається на перший погляд?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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