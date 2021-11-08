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«Слід»: чем заинтересует 176 серия детективного сериала

08.11.2021

Сегодня, 8 ноября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 176 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать гибель девочки в лагере. Все детали читайте в материале. 

Слід 176

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 176 серии

  • Неизвестный выложил в интернет жуткое видео, на котором из окна здания детского спортивного лагеря падает девочка.
  • Почему случилась трагедия? Детективы обнаруживают, что дело сразу закрыли. В чем проблема?
  • Что говорится в отчетах судмедэксперта по делу о смерти девочки ― Арины?
  • Что видно в ролике, который опубликовали в сети? Что рассказал воспитатель лагеря детективам?
  • Почему погибшая девочка тогда поругалась с соседками? Почему они были в другой комнате?
  • Может быть, кто-то из детей хотел напугать Арину, но не ожидал, что от страха она полезет в окно?
  • Возможно, это дело связано с чем-то более страшным, чем кажется на первый взгляд?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 176 серия детективного сериала

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