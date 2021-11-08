Сегодня, 8 ноября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 176 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать гибель девочки в лагере. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 176 серии

Неизвестный выложил в интернет жуткое видео, на котором из окна здания детского спортивного лагеря падает девочка.

Почему случилась трагедия? Детективы обнаруживают, что дело сразу закрыли. В чем проблема?

Что говорится в отчетах судмедэксперта по делу о смерти девочки ― Арины?

Что видно в ролике, который опубликовали в сети? Что рассказал воспитатель лагеря детективам?

Почему погибшая девочка тогда поругалась с соседками? Почему они были в другой комнате?

Может быть, кто-то из детей хотел напугать Арину, но не ожидал, что от страха она полезет в окно?

Возможно, это дело связано с чем-то более страшным, чем кажется на первый взгляд?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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