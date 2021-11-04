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«Слід»: чим зацікавить 175 серія детективного серіалу

04.11.2021

Сьогодні, 4 листопада, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 175 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть убивство в покинутій будівлі. Усі деталі читайте в матеріалі.

Слід 175

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 175 серії

  • У старому під’їзді знайдено тіло Діани Прошкіної ― дружини заступника директора будівельної фірми.
  • На що вказує незвичайне розташування тіла? Чому детективи ОСА одразу розуміють, що причиною смерті стало вбивство?
  • На пограбування це не схоже ― усі особисті речі жертви знайшли на місці злочину. Кому вистачило нахабства добивати її цеглиною?
  • І навіщо покривати тіло незвичайною речовиною після смерті? Це конкуренти чоловіка чи якийсь ритуал?
  • Експерти знаходять зв’язок із минулою справою зі сквотерами. Тіло Діани теж виявили ці маргінали, що мешкають у занедбаних будинках.
  • До того ж насторожує час смерті Діани ― 4 ранку. Що жінка робила в закинутій будівлі о цій порі?
  • Як загибла пов’язана зі сквотерами? І хто ж її вбивця?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 175 серія детективного серіалу

Серіал Слід 175 серія на сайті СТБ вже 04.11.2021. Про що сюжет сто сімдесят п'ятої серії серіалу Слід – опис. Слід 175 серія 04.11.2021 – огляд.

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