Сегодня, 4 ноября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 175 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать убийство в заброшенном доме. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 175 серии

В старом подъезде найдено тело Дианы Прошкиной ― супруги заместителя директора строительной фирмы.

На что указывает необычное расположение тела? Почему детективы ОСА сразу понимают, что причиной смерти стало убийство?

На ограбление это не похоже ― все личные вещи жертвы были найдены на месте преступления. Кому хватило наглости добивать ее кирпичом?

И зачем покрывать тело необычным веществом после смерти? Это конкуренты мужа или какой-то ритуал?

Эксперты находят связь с прошлым делом со сквоттерами. Тело Дианы тоже обнаружили эти маргиналы, обитающие в заброшенных зданиях.

К тому же настораживает время смерти Дианы ― 4 утра. Что женщина делала в заброшке в такое время?

Как погибшая связана со сквоттерами? И кто же ее убийца?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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