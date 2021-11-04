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«Слід»: чем заинтересует 175 серия детективного сериала

04.11.2021

Сегодня, 4 ноября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 175 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать убийство в заброшенном доме. Все детали читайте в материале. 

Слід 175

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 175 серии

  • В старом подъезде найдено тело Дианы Прошкиной ― супруги заместителя директора строительной фирмы.
  • На что указывает необычное расположение тела? Почему детективы ОСА сразу понимают, что причиной смерти стало убийство?
  • На ограбление это не похоже ― все личные вещи жертвы были найдены на месте преступления. Кому хватило наглости добивать ее кирпичом?
  • И зачем покрывать тело необычным веществом после смерти? Это конкуренты мужа или какой-то ритуал?
  • Эксперты находят связь с прошлым делом со сквоттерами. Тело Дианы тоже обнаружили эти маргиналы, обитающие в заброшенных зданиях.
  • К тому же настораживает время смерти Дианы ― 4 утра. Что женщина делала в заброшке в такое время?
  • Как погибшая связана со сквоттерами? И кто же ее убийца?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 175 серия детективного сериала

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