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«Слід»: чим зацікавить 174 серія детективного серіалу

03.11.2021

Сьогодні, 3 листопада, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 174 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть потрійне вбивство. Усі деталі читайте в матеріалі.

Слід 174 серія

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 174 серії

  • На території недобудови страйкболіст знаходить труп, засипаний вапном. У тому ж місці оперативники виявляють ще два муміфіковані тіла.
  • Який зв’язок знайшли між загиблими? Невже ОСА вийшло на підпільну торгівлю органами?
  • Під підозру потрапляє лікар станції переливання крові Ладан Борис Михайлович, який ніколи не пропускав роботи. Однак не все так просто…
  • Чому тіло Ладана знайшли в палаючому будинку зі ще двома трупами з першою негативною групою крові?
  • Чи вдасться слідчим з’ясувати, хто і навіщо полював на людей з рідкісною групою крові? Хто спеціально розводить містику перед публікою?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 174 серія детективного серіалу

Серіал Слід 174 серія на сайті СТБ вже 03.11.2021. Про що сюжет сто сімдесят четвертої серії серіалу Слід – опис. Слід 174 серія 03.11.2021 – огляд.

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