Сьогодні, 3 листопада, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 174 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть потрійне вбивство. Усі деталі читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Слід»: 173 серія дивитися онлайн

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 174 серії

На території недобудови страйкболіст знаходить труп, засипаний вапном. У тому ж місці оперативники виявляють ще два муміфіковані тіла.

Який зв’язок знайшли між загиблими? Невже ОСА вийшло на підпільну торгівлю органами?

Під підозру потрапляє лікар станції переливання крові Ладан Борис Михайлович, який ніколи не пропускав роботи. Однак не все так просто…

Чому тіло Ладана знайшли в палаючому будинку зі ще двома трупами з першою негативною групою крові?

Чи вдасться слідчим з’ясувати, хто і навіщо полював на людей з рідкісною групою крові? Хто спеціально розводить містику перед публікою?

Більше на тему: Як знімають детективний серіал «Слід»

У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 174 серія детективного серіалу Серіал Слід 174 серія на сайті СТБ вже 03.11.2021. Про що сюжет сто сімдесят четвертої серії серіалу Слід – опис. Слід 174 серія 03.11.2021 – огляд.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.