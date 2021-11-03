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«Слід»: чем заинтересует 174 серия детективного сериала

03.11.2021

Сегодня, 3 ноября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 174 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать тройное убийство. Все детали читайте в материале.

Слід 174 серія

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 174 серии

  • На территории недостроя страйкболист находит труп, засыпанный известью. В том же месте оперативники обнаруживают еще два мумифицированных тела.
  • Какая связь обнаруживается между погибшими? Неужели ОСА вышло на подпольную торговлю органами?
  • Под подозрение попадает врач станции переливания крови Ладан Борис Михайлович, который никогда не пропускал работу. Однако все не так просто…
  • Почему тело Ладана нашли в горящем доме с еще двумя трупами с первой отрицательной группой крови?
  • Удастся ли следователям выяснить, кто и зачем охотился на людей с редкой группой крови? Кто специально разводит мистику перед публикой?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 174 серия детективного сериала

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