Сегодня, 3 ноября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 174 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать тройное убийство. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 174 серии

На территории недостроя страйкболист находит труп, засыпанный известью. В том же месте оперативники обнаруживают еще два мумифицированных тела.

Какая связь обнаруживается между погибшими? Неужели ОСА вышло на подпольную торговлю органами?

Под подозрение попадает врач станции переливания крови Ладан Борис Михайлович, который никогда не пропускал работу. Однако все не так просто…

Почему тело Ладана нашли в горящем доме с еще двумя трупами с первой отрицательной группой крови?

Удастся ли следователям выяснить, кто и зачем охотился на людей с редкой группой крови? Кто специально разводит мистику перед публикой?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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