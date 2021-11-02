Сьогодні, 2 листопада, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 173 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть убивство актора. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 173 серії

На узбіччі заміського шосе виявлено труп відомого кіноактора. На перший погляд, чоловіка збила машина, але розтин показує, що його вбили.

Яка зачіпка відразу ж впадає в око слідчим ОСА?

Що детективам вдається дізнатися про актора на його місці роботи ― на знімальному майданчику? З ким він мав конфлікт?

Чому на зйомках стався інцидент? Кому було вигідно підставити знаменитість, замінивши холості патрони на бойові?

Хто виявиться справжнім злочинцем цього разу?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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