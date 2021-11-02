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«Слід»: чем заинтересует 173 серия детективного сериала

02.11.2021

Сегодня, 2 ноября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 173 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать убийство актера. Все детали читайте в материале. 

Слід 173 серия

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 173 серии

  • На обочине загородного шоссе обнаружен труп известного киноактера. На первый взгляд, мужчину сбила машина, но вскрытие показывает, что его убили. 
  • Какая зацепка сразу же бросается в глаза следователям ОСА?
  • Что детективам удалось узнать об актере на его месте работы ― на съемочной площадке? С кем у него был конфликт?
  • Почему на съемках случился инцидент? Кому нужно было подставить знаменитость, заменив холостые патроны на боевые?
  • Кто окажется настоящим преступником в этот раз?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 173 серия детективного сериала

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