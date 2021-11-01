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«Слід»: чим зацікавить 172 серія детективного серіалу

01.11.2021

Сьогодні, 1 листопада, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 172 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть інсценування самогубства. Усі деталі читайте в матеріалі.

Слід - 172 серія

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 172 серії

  • У японському центрі гине літня пара ― Аркадій та Світлана Біленки, які викладали в Академії східних мов та були великими фанатами Японії.
  • Що особливого в передсмертній записці, яку детективи знаходять поряд з тілами загиблих?
  • Чому Світлана намагалася накласти на себе руки в минулому?
  • Які подробиці про сімейство Біленків розкривають детективи? Кому знадобилася смерть пари?
  • Слідчі за допомогою експертів доводять, що це точно було вбивство. У чому були замішані чоловік і дружина? І хто насправді їх убив?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 172 серія детективного серіалу

Серіал Слід 172 серія на сайті СТБ вже 01.11.2021. Про що сюжет сто сімдесят другої серії серіалу Слід – опис. Слід 172 серія 01.11.2021 - огляд.

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