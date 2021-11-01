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«Слід»: чем заинтересует 172 серия детективного сериала

01.11.2021

Сегодня, 1 ноября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 172 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать инсценировку самоубийства. Все детали читайте в материале. 

Слід - 172 серия

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 172 серии

  • В японском центре погибает пожилая пара – Аркадий и Светлана Биленко, которые преподавали в Академии восточных языков и были большими фанатами Японии.
  • Что особенного в предсмертной записке, которую детективы находят рядом с телами погибших?
  • Почему Светлана пыталась покончить с собой в прошлом?
  • Какие подробности о семействе Биленко раскрывают детективы? Кому понадобилась смерть пары?
  • Следователи при помощи экспертов доказывают, что это точно было убийство. В чем были замешаны муж и жена? И кто на самом деле их убил?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 172 серия детективного сериала

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