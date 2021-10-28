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«Слід»: чим зацікавить 171 серія детективного серіалу

28.10.2021

Сьогодні, 28 жовтня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 171 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть окультне вбивство. Усі деталі читайте в матеріалі.

Слід 171

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 171 серії

  • На цвинтарі знаходять повішеним Бориса Сивака, але криміналіст Небесна швидко встановлює, що причиною смерті стала черепно-мозкова травма.
  • На деревах біля трупа детективи знайшли сатанинські знаки, і співробітники ОСА вирішили відвідати кілька порталів, присвячених цій темі. Невже це окультне вбивство?
  • Сатаністи у день смерті Бориса святкували парад планет і готували чорну месу, тому Сивак цілком міг стати жертвою обряду. Та чи справді вони причетні до вбивства?
  • ОСА поспілкується з дружиною загиблого. Але щось змусить їх засумніватися в її чесності. Невже жінка когось прикриває?
  • Хто ж убив Сивака, і чи знала його дружина, що він шахрай?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 171 серія детективного серіалу

Серіал Слід 171 серія на сайті СТБ вже 28.10.2021. Про що сюжет сто сімдесят першої серії серіалу Слід – опис. Слід 171 серія 28.10.2021 - огляд.

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