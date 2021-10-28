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«Слід»: чем заинтересует 171 серия детективного сериала

28.10.2021

Сегодня, 28 октября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 171 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать оккультное убийство. Все детали читайте в материале. 

Слід 171

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 171 серии

  • На кладбище находят повешенным Бориса Сивака, но криминалист Небесная быстро устанавливает, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма.
  • На деревьях возле трупа детективы нашли сатанинские знаки, и сотрудники ОСА решили посетить несколько порталов, посвященных этой теме. Неужели это оккультное убийство?
  • Сатанисты в день смерти Бориса праздновали парад планет и готовили черную мессу, поэтому Сивак мог вполне оказаться жертвой обряда. Но действительно ли они причастны к убийству?
  • ОСА пообщается с супругой погибшего. Но что-то заставит их усомниться в ее честности. Неужели женщина кого-то прикрывает?
  • Кто же убил Сивака, и знала ли его жена, что он мошенник?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 171 серия детективного сериала

Сериал Слід 171 серия на сайте СТБ уже 28.10.2021. О чем сюжет сто семьдесят первой серии сериала Слід - описание. Слід 171 серия 28.10.2021 - обзор.

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