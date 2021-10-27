«Слід»: чим зацікавить 170 серія детективного серіалу
27.10.2021
Сьогодні, 27 жовтня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 170 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть жорстоке вбивство. Усі деталі читайте в матеріалі.
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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.
Серіал «Слід» ― сюжет 170 серії
- В антикварній крамниці знаходять повішеним її власника Давида Барановського.
- Криміналіст ОСА відразу ж відкидає версію про суїцид: борозна від мотузки на тілі жертви надто рівна, а самогубці зазвичай рефлекторно намагаються вибратися з петлі перед смертю. Кому знадобилося вбивати чоловіка? Чому він не забрав усе цінне?
- Після ретельного обшуку виявляється, що в антиквара були камери спостереження, які зафіксували «гостей».
- Чому Барановський вів якісь переговори з «чорними археологами» Вадимом Павличком та Дмитром Рокитним?
- Невже «темні» спільники Барановського могли вбити його? За що ж поплатився життям відомий антиквар?
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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.
Video: «Слід»: чим зацікавить 170 серія детективного серіалу
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