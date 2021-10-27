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«Слід»: чим зацікавить 170 серія детективного серіалу

27.10.2021

Сьогодні, 27 жовтня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 170 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть жорстоке вбивство. Усі деталі читайте в матеріалі.

Слід 170 серія

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 170 серії

  • В антикварній крамниці знаходять повішеним її власника Давида Барановського.
  • Криміналіст ОСА відразу ж відкидає версію про суїцид: борозна від мотузки на тілі жертви надто рівна, а самогубці зазвичай рефлекторно намагаються вибратися з петлі перед смертю. Кому знадобилося вбивати чоловіка? Чому він не забрав усе цінне?
  • Після ретельного обшуку виявляється, що в антиквара були камери спостереження, які зафіксували «гостей».
  • Чому Барановський вів якісь переговори з «чорними археологами» Вадимом Павличком та Дмитром Рокитним?
  • Невже «темні» спільники Барановського могли вбити його? За що ж поплатився життям відомий антиквар?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 170 серія детективного серіалу

Серіал Слід 170 серія на сайті СТБ вже 27.10.2021. Про що сюжет сто сімдесятої серії серіалу Слід – опис. Слід 170 серія 27.10.2021 - огляд.

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