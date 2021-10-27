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«Слід»: чем заинтересует 170 серия детективного сериала

27.10.2021

Сегодня, 27 октября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 170 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать жестокое убийство. Все детали читайте в материале. 

След 170 серия

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 170 серии

  • В антикварной лавке находят повешенным ее владельца Давида Барановского.
  • Криминалист ОСА сразу же отбрасывает версию о суициде: борозда от веревки на теле жертвы слишком ровная, а самоубийцы обычно рефлекторно пытаются выбраться из петли перед смертью. Кому было нужно убивать мужчину? Почему он не забрал все ценное?
  • После пристального обыска обнаруживается, что у антиквара были камеры наблюдения, которые зафиксировали «гостей».
  • Почему Барановский вел какие-то переговоры с «черными археологами» Вадимом Павличко и Дмитрием Рокитным?
  • Неужели «темные» подельники Барановского могли убить его? За что же все-таки поплатился жизнью известный антиквар?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 170 серия детективного сериала

Сериал Слід 170 серия на сайте СТБ уже 27.10.2021. О чем сюжет сто семидесятой серии сериала Слід - описание. Слід 170 серия 27.10.2021 - обзор.

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