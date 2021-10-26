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«Слід»: чим зацікавить 169 серія детективного серіалу

26.10.2021

Сьогодні, 26 жовтня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 169 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть отруєння чоловіка. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 169 серії

  • У нічному клубі трагічно вмирає Денис Волик ― чоловіка отруїли невідомою речовиною.
  • Що детективи ОСА дізнаються в організаторки клубу «Випадкова вечеря» Світлани Ковтун? Що шукав Денис на вечорі зустрічей?
  • Що слідчим вдається з’ясувати про клуб — чим він займався?
  • Чому Світлана збрехала співробітникам ОСА про роман із загиблим? Невже вона й убила чоловіка?
  • У телефоні Волика знаходять листування, з якого зрозуміло, що Світлану і Дениса пов’язували романтичні стосунки. Може, справа не лише в романі? Чим іще займався загиблий?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 169 серія детективного серіалу

Серіал Слід 169 серія на сайті СТБ вже 26.10.2021. Про що сюжет сто шістдесят дев'ятої серії серіалу Слід – опис. Слід 169 серія 26.10.2021 – огляд.

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