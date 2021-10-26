Сегодня, 26 октября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 169 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать отравление мужчины. Все детали читайте в материале.

Больше по теме: «Слід»: 168 серия смотреть онлайн

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 169 серии

В ночном клубе трагически умирает Денис Волык ― мужчину отравили неизвестным веществом.

Что детективы ОСА узнают у организатора клуба «Случайный ужин» Светланы Ковтун? Что искал Денис на вечере встреч?

Что следователи выяснили о клубе — чем он промышлял?

Почему Светлана солгала сотрудникам ОСА о романе с погибшим? Неужели она и убила мужчину?

В телефоне Волыка находят переписку, из которой следует, что Светлану и Дениса связывали романтические отношения. Может, дело не только в романе? Чем еще занимался погибший?

Больше по теме: Как снимают детективный сериал «Слід»

В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 169 серия детективного сериала Сериал Слід 169 серия на сайте СТБ уже 26.10.2021. О чем сюжет сто шестьдесят девятой серии сериала Слід - описание. Слід 169 серия 26.10.2021 - обзор.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.