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«Слід»: чем заинтересует 169 серия детективного сериала

26.10.2021

Сегодня, 26 октября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 169 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать отравление мужчины. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 169 серии

  • В ночном клубе трагически умирает Денис Волык ― мужчину отравили неизвестным веществом.
  • Что детективы ОСА узнают у организатора клуба «Случайный ужин» Светланы Ковтун? Что искал Денис на вечере встреч?
  • Что следователи выяснили о клубе — чем он промышлял?
  • Почему Светлана солгала сотрудникам ОСА о романе с погибшим? Неужели она и убила мужчину?
  • В телефоне Волыка находят переписку, из которой следует, что Светлану и Дениса связывали романтические отношения. Может, дело не только в романе? Чем еще занимался погибший?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 169 серия детективного сериала

Сериал Слід 169 серия на сайте СТБ уже 26.10.2021. О чем сюжет сто шестьдесят девятой серии сериала Слід - описание. Слід 169 серия 26.10.2021 - обзор.

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