Сьогодні, 25 жовтня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 168 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть смерть студентки. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 168 серії

ОСА розшукує вбивцю 20-річної студентки Євгенії Малевич.

Тіло дівчини було знайдено просто посеред парку в Пущі-Водиці ― елітному селищі під Києвом у заповідній зоні. Женю тричі вдарили по голові шматком бруківки, а біля її тіла виявлено унікальні сліди кросівок марки «Ультраспорт» 46 розміру.

У сусідки співробітники ОСА дізнаються, що дівчина часто не ночувала вдома, а поруч із ліжком знаходять докази зв’язку загиблої з власником кросівок.

Чому дівчина приховувала стосунки з хлопцем-баскетболістом? Що сталося в Пущі під час тренування з його командою?

Невже Женю вбив її хлопець? Чи в цій справі все не так очевидно, як здається на перший погляд?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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