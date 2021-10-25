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«Слід»: чем заинтересует 168 серия детективного сериала

25.10.2021

Сегодня, 25 октября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 168 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать смерть студентки. Все детали читайте в материале. 

Слід 168 серия

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 168 серии

  • ОСА разыскивает убийцу 20-летней студентки Евгении Малевич.
  • Тело девушки было найдено прямо посреди парка в Пуще-Водице ― элитном поселке под Киевом в заповедной  зоне. Женю три раза ударили по голове куском брусчатки, а возле ее тела обнаружены уникальные следы кроссовок марки «Ультраспорт» 46 размера.
  • У соседки сотрудники ОСА узнают, что девушка часто не ночевала дома, а рядом с кроватью находят доказательство связи погибшей с владельцем кроссовок.
  • Почему девушка скрывала отношения с парнем-баскетболистом? Что случилось в Пуще во время тренировки с его командой?
  • Неужели Женю убил ее парень? Или в этом деле все не так очевидно, как кажется на первый взгляд?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 168 серия детективного сериала

Сериал Слід 168 серия на сайте СТБ уже 25.10.2021. О чем сюжет сто шестьдесят восьмой серии сериала Слід - описание. Слід 168 серия 25.10.2021 - обзор.

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