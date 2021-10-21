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«Слід»: чим зацікавить 167 серія детективного серіалу

21.10.2021

Сьогодні, 21 жовтня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 167 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть убивство невідомої. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 167 серії

  • Співробітникам ОСА доведеться з’ясувати, хто вбив невідому жінку в парку.
  • Навіщо вбивця проявив таку вигадливість? Дівчині ввели препарат курадипілін, який часто використовують анестезіологи перед підключенням пацієнтів до ШВЛ. Велика доза спричинила в неї параліч дихальних м’язів, і дівчина «задихнулася» на очах у відвідувачів парку.
  • Це було показове вбивство чи експеримент?
  • Детективи вилучають відеозаписи у всіх, хто знімав смерть жертви, і знаходять на них дивного чоловіка, який спостерігав за всім із парасолею в руках, хоча надворі була ясна погода.
  • Чи пов’язаний цей таємничий чоловік зі смертю дівчини? Хто вона, і кому знадобилося її вбивати?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 167 серія детективного серіалу

Серіал Слід 167 серія на сайті СТБ вже 21.10.2021. Про що сюжет сто шістдесят сьомої серії серіалу Слід - опис. Слід 167 серія 21.10.2021 - огляд.

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