Сьогодні, 21 жовтня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 167 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть убивство невідомої. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 167 серії

Співробітникам ОСА доведеться з’ясувати, хто вбив невідому жінку в парку.

Навіщо вбивця проявив таку вигадливість? Дівчині ввели препарат курадипілін, який часто використовують анестезіологи перед підключенням пацієнтів до ШВЛ. Велика доза спричинила в неї параліч дихальних м’язів, і дівчина «задихнулася» на очах у відвідувачів парку.

Це було показове вбивство чи експеримент?

Детективи вилучають відеозаписи у всіх, хто знімав смерть жертви, і знаходять на них дивного чоловіка, який спостерігав за всім із парасолею в руках, хоча надворі була ясна погода.