Сегодня, 21 октября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 167 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать убийство неизвестной. Все детали читайте в материале.

Больше по теме: «Слід»: 166 серия смотреть онлайн

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 167 серии

Сотрудникам ОСА предстоит выяснить, кто убил неизвестную женщину в парке.

Зачем убийца так изощрялся? Девушке ввели препарат курадипилин, который часто используется анестезиологами перед подключением пациентов к ИВЛ. Большая доза вызвала у нее паралич дыхательных мышц, и девушка «задохнулась» на глазах у посетителей парка.

Это было показательное убийство или эксперимент?

Детективы изымают видеозаписи у всех, кто снимал смерть жертвы, и находят на них странного мужчину, который наблюдал за происходящим с зонтом в руках, хотя на улице стояла безоблачная погода.

Связан ли этот таинственный мужчина со смертью девушки? Кто она, и кому понадобилось ее убивать?

Больше по теме: Как снимают детективный сериал «Слід»

В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 167 серия детективного сериала Сериал Слід 167 серия на сайте СТБ уже 21.10.2021. О чем сюжет сто шестьдесят седьмой серии сериала Слід - описание. Слід 167 серия 21.10.2021 - обзор.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.