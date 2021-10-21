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«Слід»: чем заинтересует 167 серия детективного сериала

21.10.2021

Сегодня, 21 октября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 167 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать убийство неизвестной. Все детали читайте в материале. 

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 167 серии

  • Сотрудникам ОСА предстоит выяснить, кто убил неизвестную женщину в парке.
  • Зачем убийца так изощрялся? Девушке ввели препарат курадипилин, который часто используется анестезиологами перед подключением пациентов к ИВЛ. Большая доза вызвала у нее паралич дыхательных мышц, и девушка «задохнулась» на глазах у посетителей парка. 
  • Это было показательное убийство или эксперимент?
  • Детективы изымают видеозаписи у всех, кто снимал смерть жертвы, и находят на них странного мужчину, который наблюдал за происходящим с зонтом в руках, хотя на улице стояла безоблачная погода.
  • Связан ли этот таинственный мужчина со смертью девушки? Кто она, и кому понадобилось ее убивать?

 

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 167 серия детективного сериала

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