Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Слід»: чим зацікавить 166 серія детективного серіалу

20.10.2021

Сьогодні, 20 жовтня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 166 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть убивство через помсту. Усі деталі читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Слід»: 165 серія дивитися онлайн

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 166 серії

  • ОСА розслідує справу про вірогідне вбивство туристичної агентки Анастасії Загорської ― автомобіль дівчини, всередині якого перебувала невідома жінка, згорів дощенту.
  • Чи випадково тіло настільки пошкоджене, що визначити, чи справді це Анастасія, дуже складно?
  • Загорська була справжньою щасливицею: вона врятувалася під час аварії корабля в Колумбії, а також була єдиною вцілілою в катастрофі туристичного автобуса в Закарпатті. Невже її вбила несправність?
  • Близькі загиблих туристів звинувачують у трагедії Анастасію, бо саме вона організувала цей тур. Чи могли вони помститися дівчині за смерть друзів і сім’ї?
  • І чи була взагалі Настя у своєму авто на момент трагедії?

Більше на тему: Як знімають детективний серіал «Слід»

У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 166 серія детективного серіалу

Серіал Слід 166 серія на сайті СТБ вже 20.10.2021. Про що сюжет сто шістдесят шостої серії серіалу Слід - опис. Слід 166 серія 20.10.2021 - огляд.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send