Сьогодні, 20 жовтня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 166 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть убивство через помсту. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 166 серії

ОСА розслідує справу про вірогідне вбивство туристичної агентки Анастасії Загорської ― автомобіль дівчини, всередині якого перебувала невідома жінка, згорів дощенту.

Чи випадково тіло настільки пошкоджене, що визначити, чи справді це Анастасія, дуже складно?

Загорська була справжньою щасливицею: вона врятувалася під час аварії корабля в Колумбії, а також була єдиною вцілілою в катастрофі туристичного автобуса в Закарпатті. Невже її вбила несправність?

Близькі загиблих туристів звинувачують у трагедії Анастасію, бо саме вона організувала цей тур. Чи могли вони помститися дівчині за смерть друзів і сім’ї?

І чи була взагалі Настя у своєму авто на момент трагедії?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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