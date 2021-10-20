Сегодня, 20 октября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 166 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать убийство из мести. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 166 серии

ОСА расследует дело о вероятном убийстве туристического агента Анастасии Загорской: автомобиль девушки, внутри которого находилась неизвестная женщина, сгорает дотла.

Случайно ли тело настолько повреждено, что определить, действительно ли это Анастасия, очень сложно?

Загорская была настоящим везунчиком: она спаслась во время крушения корабля в Колумбии, а также была единственной выжившей в аварии туристического автобуса в Закарпатье. Неужели ее погубила неисправность?

Близкие погибших туристов винят в случившемся Анастасию, так как именно она организовала этот тур. Могли ли они отомстить девушке за смерть друзей и семьи?

И была ли вообще Настя в своем авто на момент трагедии?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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