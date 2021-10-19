Сьогодні, 19 жовтня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 165 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть сімейне вбивство. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 165 серії

ОСА розслідує вбивство 33-річної Марини Гофман, яку вдарили битою по голові. Хтось вирішив влаштувати бійку в стилі відеоігор?

Квартира жертви не зламана ― вона знала вбивцю і сама його впустила. Чи міг це бути чоловік або коханець?

Напередодні своєї смерті Марина попросила сестру забрати сина Марка до себе, бо сама вона не мала часу за ним доглянути. Тіло виявила сестра загиблої. Хто ще може бути пов’язаний з убивством?

Невже винен чоловік, і це вбивство через ревнощі?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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