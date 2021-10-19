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«Слід»: чим зацікавить 165 серія детективного серіалу

19.10.2021

Сьогодні, 19 жовтня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 165 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть сімейне вбивство. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 165 серії

  • ОСА розслідує вбивство 33-річної Марини Гофман, яку вдарили битою по голові. Хтось вирішив влаштувати бійку в стилі відеоігор?
  • Квартира жертви не зламана ― вона знала вбивцю і сама його впустила. Чи міг це бути чоловік або коханець?
  • Напередодні своєї смерті Марина попросила сестру забрати сина Марка до себе, бо сама вона не мала часу за ним доглянути. Тіло виявила сестра загиблої. Хто ще може бути пов’язаний з убивством?
  • Невже винен чоловік, і це вбивство через ревнощі?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 165 серія детективного серіалу

Серіал Слід 165 серія на сайті СТБ вже 19.10.2021. Про що сюжет сто шістдесят п'ятої серії серіалу Слід - опис. Слід 165 серія 19.10.2021 - огляд.

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