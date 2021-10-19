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«Слід»: чем заинтересует 165 серия детективного сериала

19.10.2021

Сегодня, 19 октября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 165 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать семейное убийство. Все детали читайте в материале. 

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 165 серии

  • ОСА расследует убийство 33-летней Марины Гофман, которую ударили битой по голове. Кто-то решил устроить драку в стиле видеоигр? 
  • Квартира жертвы не взломана ― она знала убийцу и сама его впустила. Мог ли это быть муж или любовник?
  • Накануне своей смерти Марина попросила сестру забрать сына Марка к себе, так как у нее самой не было времени за ним присмотреть. Тело обнаружила сестра погибшей. Кто еще может быть связан с убийством?
  • Неужели виновен муж, и это убийство на почве ревности?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 165 серия детективного сериала

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