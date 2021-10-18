Сьогодні, 18 жовтня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 164 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть убивство в коледжі. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 164 серії

ОСА береться розслідувати жорстоке вбивство студентки коледжу Лізи Рожкової ― дівчині завдали п’ять ножових поранень. Невже таке емоційне вбивство скоїв знехтуваний закоханий?

Одногрупники Лізи не додали ясності щодо життя дівчини ― у неї не було ні з ким із них близьких контактів.

Слідство з’ясовує, що Рожкова була з дитячого будинку, а її мати сиділа в тюрмі. З’являється версія, що дівчину наздогнало кримінальне минуле родини.

Що виявила капітанка Червона під час допиту підлітків?

Невже Ліза стала жертвою булінгу? Чи могли одногрупники Рожкової зайти у своїх знущаннях так далеко?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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