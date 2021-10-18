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«Слід»: чем заинтересует 164 серия детективного сериала

18.10.2021

Сегодня, 18 октября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 164 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать убийство в колледже. Все детали читайте в материале. 

Слід 2021

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 164 серии

  • ОСА берется расследовать жестокое убийство студентки колледжа Лизы Рожковой ― девочке нанесли пять ножевых ранений. Неужели такое эмоциональное убийство совершил отвергнутый влюбленный?
  • Одногруппники Лизы не добавили ясности насчет жизни девушки ― у нее не было ни с кем из них близких контактов.
  • Следствие выясняет, что Рожкова была из детского дома, а ее мать сидела в тюрьме. Появляется версия, что девушку догнало криминальное прошлое семьи.
  • Что обнаружила капитан Червона во время допроса подростков?
  • Неужели Лиза стала жертвой буллинга? Могли ли одногруппники Рожковой зайти в своих издевательствах настолько далеко?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 164 серия детективного сериала

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