Сьогодні, 13 жовтня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 163 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть масову смерть у пожежі. Усі деталі читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Слід»: 162 серія дивитися онлайн

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 163 серії

ОСА розслідує пожежу в гімназії міста Боричів, унаслідок якої загинули дев’ятеро людей. Хтось із учнів бавився з вогнем, чи в пожежі «замітали» сліди?

На щастя, у момент пожежі в будівлі навчального закладу не було дітей, адже напередодні скасували заняття. Збіг чи план?

У день трагедії до гімназії на святкування її ювілею прибули міські чиновники, журналісти і спонсори ― чи міг бути мішенню хтось із них?

Кому і навіщо знадобилося вбивати чиновників і представників ЗМІ?

Більше на тему: Як знімають детективний серіал «Слід»

У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 163 серія детективного серіалу Серіал Слід 163 серія на сайті СТБ вже 13.10.2021. Про що сюжет сто шістдесят третьої серії серіалу Слід - опис. Слід 163 серія 13.10.2021 - огляд.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.