Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Слід»: чем заинтересует 163 серия детективного сериала

13.10.2021

Сегодня, 13 октября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 163 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать массовую смерть в пожаре. Все детали читайте в материале. 

Больше по теме: «Слід»: 162 серия смотреть онлайн

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 163 серии

  • ОСА расследует пожар в гимназии города Борыч, в результате которого погибли девять человек. Кто-то из учеников баловался с огнем, или в пожаре «заметали» следы?
  • К счастью, во время пожара в здании образовательного учреждения не было детей, так как накануне отменили занятия. Совпадение или план?
  • В день происшествия в гимназию на празднование ее юбилея прибыли  городские чиновники, журналисты и спонсоры ― мог ли быть целью кто-то из них?
  • Кому и зачем понадобилось убивать чиновников и представителей СМИ?

Больше по теме: Как снимают детективный сериал «Слід»

В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 163 серия детективного сериала

Сериал Слід 163 серия на сайте СТБ уже 13.10.2021. О чем сюжет сто шестьдесят третьей серии сериала Слід - описание. Слід 163 серия 13.10.2021 - обзор.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить