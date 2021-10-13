Сегодня, 13 октября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 163 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать массовую смерть в пожаре. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 163 серии

ОСА расследует пожар в гимназии города Борыч, в результате которого погибли девять человек. Кто-то из учеников баловался с огнем, или в пожаре «заметали» следы?

К счастью, во время пожара в здании образовательного учреждения не было детей, так как накануне отменили занятия. Совпадение или план?

В день происшествия в гимназию на празднование ее юбилея прибыли городские чиновники, журналисты и спонсоры ― мог ли быть целью кто-то из них?

Кому и зачем понадобилось убивать чиновников и представителей СМИ?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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