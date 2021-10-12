ОСА викликали для розслідування вбивства підприємця Матвія Басова. Чоловік був задушений у дешевому авто в глушині, а на шиї у нього виявили два проколи, як від укусу змії. Що він там робив, і чому на руках у нього мастило для рушниці, якщо в машині її немає?