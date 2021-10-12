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«Слід»: чим зацікавить 162 серія детективного серіалу

12.10.2021

Сьогодні, 12 жовтня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 162 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть убивство значного бізнесмена в глушині. Усі деталі читайте в матеріалі.

Слід 162 серія

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 162 серії

  • ОСА викликали для розслідування вбивства підприємця Матвія Басова. Чоловік був задушений у дешевому авто в глушині, а на шиї у нього виявили два проколи, як від укусу змії. Що він там робив, і чому на руках у нього мастило для рушниці, якщо в машині її немає?
  • У Басова були водій і дві власні автівки. Навіщо ж йому знадобилося орендувати дешеву машину?
  • Як пов’язаний із ним старий друг по бізнесу, і до чого тут давнє вбивство?
  • Невже Басов розкрив якісь таємниці і сам став жертвою вбивці?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 162 серія детективного серіалу

Серіал Слід 162 серія на сайті СТБ вже 12.10.2021. Про що сюжет сто шістдесят другої серії серіалу Слід - опис. Слід 162 серія 12.10.2021 - огляд.

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