Сегодня, 12 октября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 162 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать убийство крупного бизнесмена в глуши. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 162 серии

ОСА вызвали для расследования убийства предпринимателя Матвея Басова. Мужчина был задушен в дешевом авто в глуши, а на шее у него обнаружили две отметины, как от укуса змеи. Что он там делал, и почему на руках у него смазка для ружья, если в машине его нет?

У Басова были водитель и два собственных авто. Зачем же ему понадобилось арендовать дешевую машину?

Как связан с ним старый друг по бизнесу, и при чем тут давнее убийство?

Неужели Басов раскрыл какие-то тайны и сам пал жертвой убийцы?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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