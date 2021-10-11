Сьогодні, 11 жовтня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 161 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть вбивство поліцейського. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 161 серії

Біля села Коротиші відбувається автокатастрофа, внаслідок якої гине капітан поліції Іван Грузь, у котрого залишилася дружина і двоє маленьких дітей.

Іван Грузь був відмінним водієм і нещодавно проходив курси екстремального керування. Що могло стати причиною аварії за його участю, і чи був це нещасний випадок?

Що вдається з’ясувати Марії Небесній? Чим насправді вбили Грузя?

Як отруйна речовина потрапила в організм поліцейського? І кому знадобилося його вбивати?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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