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«Слід»: чим зацікавить 161 серія детективного серіалу

11.10.2021

Сьогодні, 11 жовтня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 161 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть вбивство поліцейського. Усі деталі читайте в матеріалі.

Слід - 161 серія

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 161 серії

  • Біля села Коротиші відбувається автокатастрофа, внаслідок якої гине капітан поліції Іван Грузь, у котрого залишилася дружина і двоє маленьких дітей.
  • Іван Грузь був відмінним водієм і нещодавно проходив курси екстремального керування. Що могло стати причиною аварії за його участю, і чи був це нещасний випадок?
  • Що вдається з’ясувати Марії Небесній? Чим насправді вбили Грузя?
  • Як отруйна речовина потрапила в організм поліцейського? І кому знадобилося його вбивати?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 161 серія детективного серіалу

Серіал Слід 161 серія на сайті СТБ вже 11.10.2021. Про що сюжет сто шістдесят першої серії серіалу Слід - опис. Слід 161 серія 11.10.2021 - огляд.

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