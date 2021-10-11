Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Слід»: чем заинтересует 161 серия детективного сериала

11.10.2021

Сегодня, 11 октября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 161 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать серийные убийства. Все детали читайте в материале. 

Слід - 162 серия

Больше по теме: «Слід»: 160 серия смотреть онлайн

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 161 серии

  • Погибает несколько человек, казалось бы, ничем не связанных между собой, но методы их убийства чем-то похожи. Новый серийный убийца, или тут что-то глубже?
  • ОСА обнаруживает, что убийства людей связаны. Что же общего у жертв из разных слоев общества и разного возраста?
  • Как агенты вышли на ничем не примечательную женщину, и как она связана со смертями?
  • При чем тут клиника, в которой лечились погибшие, и кто все же их убил?

Больше по теме: Как снимают детективный сериал «Слід»

В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 161 серия детективного сериала

Сериал Слід 161 серия на сайте СТБ уже 11.10.2021. О чем сюжет сто шестьдесят первой серии сериала Слід - описание. Слід 161 серия 11.10.2021 - обзор.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить