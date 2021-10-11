Сегодня, 11 октября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 161 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать серийные убийства. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 161 серии

Погибает несколько человек, казалось бы, ничем не связанных между собой, но методы их убийства чем-то похожи. Новый серийный убийца, или тут что-то глубже?

ОСА обнаруживает, что убийства людей связаны. Что же общего у жертв из разных слоев общества и разного возраста?

Как агенты вышли на ничем не примечательную женщину, и как она связана со смертями?

При чем тут клиника, в которой лечились погибшие, и кто все же их убил?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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