Сьогодні, 7 жовтня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 160 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть жахливе подвійне вбивство у вогні. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 160 серії

У котеджному містечку «Щастя» сталася жахлива пожежа. Бізнесмен Віталій Кузенко згорів разом зі своєю дружиною Іриною. Невже вбивство могли скоїти заради спадщини?

Слідство виявляє, що вижили їхні діти ― 18-річний Іван та 19-річна Софія.

Виявляється, що бізнес Віталія останнім часом уже був пов’язаний з допомогою дітям-сиротам. Та з чого він починав і чи міг нажити ворогів дорогою до статку?

Чи справді вбивця хотів знищити Кузенка-старшого і виконав свій задум, а чи дітям бізнесмена загрожує небезпека?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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